Aéroport de Bordeaux : +8,4% en janvier

Le trafic international de l'aéroport de Bordeaux est en pleine forme. Avec 201.000 passagers en janvier, il affiche une croissance à deux chiffres de +16,7%.



Les dessertes marocaines ont été très dynamiques : Marrakech +40,5%, Fès +120% (desservie par Air Arabia et complétée depuis octobre 2018 par Ryanair), Essaouira nouvellement opérée par EasyJet avec 2.272 passagers. En janvier, les pays du Maghreb comptabilisent près de 30.000 voyageurs, soit une augmentation de trafic de 35%.



La Suisse progresse de 34%, boostée par la nouvelle desserte du hub intercontinental de Zurich desservie par Swiss depuis mars 2018. Genève affiche une croissance de 4,6% avec près de 15.000 voyageurs en janvier.



En Europe du Sud, l'Espagne affiche une hausse de 17% : Lanzarote +10,6% (Volotea renforce le programme d'EasyJet depuis décembre), Barcelone +9,3%, Séville +8,7%, Madrid +6,3%. En Italie, Venise prend la tête des destinations plébiscitées avec +15,9% de croissance.



Les Iles britanniques progressent de +11,2% avec de bons résultats notamment pour Dublin +14% et pour la nouveauté hivernale Manchester avec EasyJet qui enregistre 1.600 passagers.



De son côté, l'Europe de l'Est est marquée par la très forte croissance de Prague desservie par Volotea : +139%.



Paris est à la traine

Les vols domestiques enregistrent une croissance de +1,7% soit 220.000 passagers. Paris affiche un recul de -4,4% avec plus de 100.000 voyageurs sur le mois de janvier. De leur côté, les grands axes transversaux poursuivent leur ascension : Marseille +21,8%, Lille +10,9%, Nice +10,2%, Lyon +7%. Cette dernière est d'ailleurs la 2ème desserte après Paris en volume avec plus de 46.500 passagers mensuels.



Le low-cost est toujours en forme

Le marché low-cost compte plus de la moitié du trafic global de l'aéroport de Bordeaux sur le mois de janvier avec 213.100 clients et une croissance de 17,8%. Volotea enregistre la croissance la plus importante avec +32% de trafic par rapport à l'année dernière. Toutefois, EasyJet conserve sa place de leader en nombre de passagers avec 129.000 voyageurs et progresse +19,6% en janvier.