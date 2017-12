Aéroport de Bordeaux : le trafic international s'envole

L'aéroport de Bordeaux a géré au total 404.000 passagers au mois de novembre, soit une croissance de +3,2%. La hausse a été porté par le trafic international qui a atteint un niveau inégalé en 2017 avec un croissance record +26,3%, soit 174.000 voyageurs. Les grands hubs intercontinentaux affichent de très bons résultats : Bruxelles (+60,6%), Lisbonne (+51,8%), Madrid (+47,2%), Barcelone (+24,4%) ou Rome Fiumicino (+22,2%). Les destinations du sud séduisent : Tenerife (+77,9%), Tunis (+30,4%), Venise (+12,3%) ou Marrakech (+6,9%). L'Europe septentrionale n'est pas en reste avec de belles croissances pour Prague (+46,2%), Bristol (+35,2%) et Berlin (+19,9%).



Les vols proposés pour la première fois en hiver réalisent des scores très encourageants : Dublin (3.965 passagers), Milan-Bergame (3.874 passagers), Budapest (2.308 clients), Séville (2.622 passagers), Düsseldorf (1.372 voyageurs) ou Malaga (1.335 passagers).



En revanche, le trafic domestique est à la peine. Avec 226.000 clients, il enregistre une baisse de 10,3%. Cette contre performance est liée au recul de Paris (Orly+Charles-de-Gaulle) de 25%. Nice et Marseille, desservies par easyJet et Hop!, continuent leurs ascensions : +39,8% et +13,1% par rapport à 2016. La desserte Strasbourg affiche un très bon score avec +16,7% soit 11.100 passagers. La Corse avec Bastia opérée par Volotea finit le mois avec une croissance de +11,1%.



L'activité low cost reste en forte croissance : une hausse de trafic de +25,4% soit 173.200 voyageurs sur le mois de novembre. A quelques jours de l'annonce des nouvelles lignes easyJet pour la prochaine saison, la compagnie affiche une croissance de +11% soit 107.100 passagers.



Depuis début 2017, le trafic de la plate-forme bordelaise progresse de +8,2% et 5.772.000 passagers ont été transportés.