Aéroport de Bordeaux : +3,2% en mars

Le trafic international de l'aéroport de Bordeaux affiche une croissance de +25,8% (223.000 passagers mensuels) au mois de mars 2018. Les grands hubs internationaux présentent des progressions significatives : Bruxelles (+63,4%), Madrid (+43,4%), Lisbonne (+33,5%) ou Londres Gatwick (+8,9%). Au nord de l'Europe, Dublin enregistre la plus forte croissance (+76,3%) suivie par Bristol (+27,6%), Charleroi (+18,1%) ou encore Berlin (+8,9%). Les dessertes du Sud augurent d'une belle saison estivale : Tenerife (+53,1%), Fuerteventura (+37,3%), Marrakech ou Barcelone (+27,2%).



Le segment domestique a été largement impacté par les différents mouvements sociaux et baisse de 12,3% pour 226.000 voyageurs. Avec 119 vols annulés, le trafic a subi une perte globale équivalente à 3% du trafic mensuel de l'aéroport, touchant notamment Paris (-30%). Les dessertes transversales tirent leur épingle du jeu : Nice (+43,4%), Strasbourg (+4,8%), Marseille (+9%), Lyon (+5,2%)



L'activité low cost atteint +26,3% de croissance (219.155 passagers) en mars. La plus belle progression du mois est pour Volotea qui atteint +85,6% de croissance et 20.750 passagers. easyJet et ses 3 avions basés à Bordeaux depuis la dernière semaine de mars affiche +12,7% soit près de 140.000 clients mensuels. A noter également la forte croissance de Ryanair avec +34,6% et 29.900 voyageurs.