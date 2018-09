Aéroport de Londres Southend : aucun train les week-ends pendant 3 mois

Les voyageurs d'affaires ne pourront pas relier l'aéroport de Southend à Londres en train les samedi et dimanche jusqu'au 25 novembre 2018. La circulation des rames est interrompue les week-ends sur la ligne Greater Anglia en raison de travaux de rénovation.Un service de bus a été mis en place entre la station de Londres Liverpool Street et London Southend Airport. Le car est direct entre la gare londonienne et Shenfield, puis marque ensuite tous les arrêts de la ligne jusqu'à l'aéroport. Le voyage prend ainsi environ 2h30 au lieu de 53min.L'aéroport précise sur son site internet qu'un service de taxi partagé permettant de relier la plate-forme à Shenfield est également disponible. Son coût est de 15 livres par personne. Le temps de trajet pour Shenfield est de 30min.Le bus X30 pour Southend Central offre la possibilité au passager de rejoindre la ligne c2c qui propose des trains directs pour Londres. Les voyageurs ont alors 11 min de trajet en bus et 1h de train.Les horaires des différents services sont disponibles sur le site de l'aéroport de Southend.