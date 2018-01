Aéroport de Luxembourg : 3,6 millions de passagers en 2017

Presque toutes les compagnies aériennes desservant l’aéroport de Luxembourg ont connu une augmentation du nombre de leurs passagers en 2017. Toutefois, deux compagnies se démarquent: Ryanair et Luxair.



Avec 1,84 million de passagers, Luxair reste de la principale compagnie aérienne en 2017 (115 000 voyageurs supplémentaires). Ryanair qui a opéré des vols pendant toute l’année, décroche la deuxième place avec 364 000 passagers. Lufthansa, qui assure désormais 9 rotations par semaine vers Munich et Francfort, prend la troisième place avec 292 000 clients. EasyJet et KLM occupent respectivement les 4ème et 5ème places, avec 263 000 et 167 000 voyageurs.



Il est important de noter qu’avec une croissance de 8,8 %, le nombre de mouvements commerciaux (atterrissages et décollages) a cependant nettement moins augmenté par rapport au nombre de passagers, la cause principale est l’augmentation de la capacité des appareils.



En terme de passagers, les principales destinations restent identiques à 2016 : Porto arrive en tête, suivi de Lisbonne, Munich, Francfort et Londres City. Cependant, si l’on tient compte des 4 aéroports londoniens (Heathrow, Gatwick, Stansted et City), Londres reste la principale destination.