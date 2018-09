Aéroport de Lyon : reprise du trafic en cours (mise à jour)

Une course poursuite a été relayée sur Twitter entre les forces de l'ordre et une voiture puis un homme à pied, sur les pistes de l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon.



L'homme s'était introduit sur les pistes en roulant à grande vitesse. Difficile de savoir ses intentions, car il avait été auparavant signalé circulant à grande vitesse et à contre-sens sur des autoroutes voisines de l'aéroport, selon une source à la Préfecture.



La circulation des avions a été interrompue vers midi et demie sur la piste. La reprise est progressive depuis 15h. Dans l'urgence, 17 vols ont été déroutés sur d'autres aéroports. En collaboration avec les compagnies aériennes, des navettes sont mises en place pour transporter leurs passagers.



28 vols à l'arrivée et 24 vols au départ ont par ailleurs été annulés.Pour toute information sur les vols, Lyon Aéroports propose de consulter son application mobile ou les contacter par téléphone au 0 826 800 826.



La course poursuite a été filmée par des passagers en attente dans l'aérogare :