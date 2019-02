Aéroport de Zurich : Swiss offre un lifting au check-in du T1

Les travaux de modernisation de l'espace d'enregistrement de Swiss au Terminal 1 de l'aéroport de Zurich sont finis. Les différentes zones sont désormais plus nettement définies. Les comptoirs destinés aux groupes, aux familles et aux clients premium ont ainsi été repensés.



Le nouvel espace check-in met l'accent sur le design de la compagnie. Le bois de chêne clair haut de gamme et les lampes d'atmosphère, appréciés dans les salons Swiss, sont désormais aussi présents dans ce lieu.



De plus, de nouvelles salles d'attente ont été aménagées sur les portails nord et sud du terminal. Avant même le contrôle de sûreté, les passagers des trois classes peuvent se reposer dans les fauteuils des fabricants suisses DeSede et Vitra.



Un salon d'enregistrement First rénové

Le salon d'enregistrement destiné aux clients de Swiss First et aux membres HON Circle a lui aussi été entièrement modernisé. Son accès séparé et son architecture discrète offrent une grande intimité et permettent aux voyageurs de s'enregistrer sur leur vol dans les meilleures conditions.