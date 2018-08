Aéroports fermés en Indonésie après un séisme de force 7

L'île de Lombok, située à 250 kilomètres à l'Est de Bali, a subi un séisme majeur ce dimanche. L’épicentre du tremblement de terre a été localisé à 15 km de profondeur, précise l’Agence indonésienne de prévention des catastrophes, ajoutant que le séisme avait entraîné une alerte tsunami. La semaine dernière, un autre tremblement de terre a déjà eu lieu dans ce même secteur, tuant 17 personnes et en blessant une centaine d'autres.



Des scènes de panique ont été observées sur place. En cette période estivale, l'île de Lombok accueille de nombreux touristes et beaucoup d'entre eux tentent actuellement de quitter les lieux.



De nombreux vols ont été retardés et l'aéroport international de Mataram n'effectue plus aucune opération aérienne.