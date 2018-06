Agent de Comptoir et réservations (Long CDD) basé à Paris

Vous assurerez l‘accueil, l’information, la vente et l’assistance auprès de nos clients directs et agences de voyages.

Vous les conseillerez sur nos produits et services, émettrez des titres de transport, assurerez le suivi des dossiers, produirez des rapports et statistiques concernant l’activité.