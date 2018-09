Agent de Fret (Long CDD) basé à Roissy/CDG

- Contribuer aux objectifs de la station en CA, tonnage, yield objectives tout en s’assurant de la sureté, sécurité et efficacité du handling et du transport des marchandises.- Répondre à toutes demandes, plaintes de manière professionnelle et efficace afin de construire et maintenir la confiance du client.- Assurer de manière précise et rapide toutes activités/dossier post vol afin de répondre à toute demande des opérations et des clients.- S’assurer que toute documentation de transport et douanes respecte les règles locales, à destination, transit ainsi que les règles et processus compagnie.- Donner des instructions, superviser et informer le Handler.- Répondre promptement et efficacement à toute demande de réservations par téléphone.- Compléter toutes tâches administratives et opérationnelles demandées par les Cargo Manager et Cargo Officer.- Master Logistique de préférence.- Minimum 3 ans d’expérience en réservations/opérations Cargo.- Microsoft Word and Excel parfaits.- Expérience systèmes de réservations Cargo et chargement/palettisation d’avions.- Dangerous Goods Acceptance and/or Fundamentals of Load Control preferred.- Excellent “Customer service “ et relationnel (notamment au téléphone).- Fluent en Français et Anglais (lu, écrit , parlé).Lieu de travail : ROISSY - Zone de FretInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : lucie.pouplard@emirates.com - par courrier :Emirates69 BD HAUSSMANN75008 PARISRéférence à indiquer sur l'enveloppe : Cargo Agent