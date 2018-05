Agent de réservation Corporate H/F pour HCorpo

Sous la responsabilité directe de la Direction des opérations, vous assurerez le support et la vente offline des services hôteliers à destination de nos sociétés clientes. Dans le cadre de vos fonctions vous devrez:Maîtriser les outils opérationnels de vente à destination des sociétés et TMC ; Vous adapter à la gestion et la fluidité attendues des process internes ; Être capable de proposer des alternatives et répondre aux demandes spécifiques du marché affaires ; Être force de proposition afin d'optimiser les procédures de traitement et afin de développer la satisfaction client.Vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum dans la vente de voyages affaires (plateaux affaires, service affaires,…), et plus particulièrement dans le B2B.Vous maîtrisez le marché du corporate travel.Une expérience dans l'hôtellerie serait un plus, notamment sur le process de "fullfilment"Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), vous avez le sens commercial et une forte sensibilité à la relation clients.Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.Alors rejoignez-nous !Poste en CDI à pourvoir immédiatementRémunération: A déterminer selon profilLieu de travail : LevalloisDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées aux choix :- par mail à : recrutement@hcorpo.com - par courrier : HCorpo service RH25-29 rue Anatole France92300 LEVALLOIS