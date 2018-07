Agents de réservation confirmés - CDD

Rattaché au Responsable Réservation, vous êtes en charge de la gestion des dossiers groupes/individuels (de la cotation à l’émission) et de l’administration de la compagnie aérienne. Vous devez atteindre les objectifs de qualité et de productivité définis. Vous êtes à l’aise avec les tâches administratives et possédez un bon sens de l’organisation. Expérience d’un an minimum réussie dans un poste similaire.Vous maîtrisez Amadeus, Sabre ou un autre système de réservation. Vous êtes à l’aise avec Excel et parlez anglais couramment.Lieu de travail : Ris OrangisInformations salariales : Entre 15 et 25 000 € par anDéplacements fréquents ? NonMerci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par Email : fhamdi@aviareps.com à l’attention de Mme Faïza Hamdi et Mr Philippe Boucolon PBoucolon@aviareps.com , en précisant la référence RESA/2018