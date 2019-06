Air Belgium : Philippe Wilmart nommé directeur commercial d'Air Belgium

Philippe Wilmart est le nouveau directeur commercial d'Air Belgium. Il sera ainsi responsable des activités commerciales et du marketing de la compagnie. Philippe Wilmart occupait depuis deux ans le poste de manager chez MisterFly en Allemagne, en Suisse et au Benelux. Auparavant, il avait notamment occupé les postes de directeur marketing et communication de l'aéroport de Marseille-Provence, directeur commercial de Flybaboo ou encore directeur des compagnies aériennes chez Voyage Privé.