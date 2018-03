Air Belgium lance ses opérations

La nouvelle compagnie aérienne belge a donc décidé que Hong Kong serait sa première destination. Air Belgium débutera la vente de ses billets le 3 avril et annonce que davantage de détails, notamment la date du premier vol, devraient suivre lundi. En attendant, la compagnie confirme la composition de son actionnariat. Porté à un montant de 20 millions d’euros, il est réparti entre 5 actionnaires représentés par 7 administrateurs.



Ces actionnaires et ces administrateurs sont :



Pour 19,99 % : 3T Management & Associates SPRL.

Administrateur : 3T Management & Associates SPRL, représentée par Niky Terzakis.



Pour 12,501% : Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW) SA. Administrateur : Sparaxis SA, représentée par Eric Bauche.



Pour 12,501% : Société Fédérale de Participation et d’Investissement (SFPI) SA. Administrateur : Jean-Marie Focant.



Pour 5,010% : Sabena Aerospace SA.

Administrateur : B-Global Management Sprl, représentée par Stéphane Burton.



Pour 49,995% : Aviation Investment Holding (AIH) SA.

Administrateurs : Peter Yip, Alexey Sumchenko et Mikko Rautio.



Eric Bauche (représentant de Sparaxis SA) est nommé Président du Conseil d’Administration et Alexey Sumchenko est nommé Vice-Président. Niky Terzakis (représentant de 3T M&A) est nommé Directeur Général et ainsi confirmé comme CEO de la compagnie.



Ils sont tous trois nommés membres du Comité de Direction.



Au-delà du capital souscrit, la Banque CPH participe par un financement complémentaire de 3 millions d’euros et à ce titre, dispose d’un poste d’observateur au Conseil d’Administration.