Air Canada : feu vert pour le rachat du programme de fidélité Aeroplan

Parallèlement à la signature de la convention d'achat d'actions annoncée le 26 novembre 2018, Air Canada, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Canadienne Impériale de Commerce et Visa Canada ont signé différentes ententes commerciales se rapportant à l'acquisition et pour son soutien, notamment des ententes liées aux cartes de crédit du programme de fidélisation et aux réseaux en vue d'une participation future dans le nouveau programme de fidélisation d'Air Canada. Ces ententes sont conditionnelles à la signature de la convention d'acquisition d'Aimia Canada".

"demeure assujettie à la satisfaction des conditions habituelles ainsi qu'à l'approbation des actionnaires d'Aimia, qui sera demandée par Aimia lors de son assemblée extraordinaire des actionnaires prévue le 8 janvier 2019".

L'acquisition du programme de fidélisation d'Aimia, baptisé Aeroplan, a obtenu les autorisations nécessaires en vertu de la loi sur les transports au Canada ce 24 décembre 2018. Pour cette opération annoncée en aout dernier , la compagnie aérienne canadienne et ses partenaires vont débourser 450 millions de dollars en espèces et prendre en charge un passif d'environ 1,9 milliard de dollars en milles Aéroplan, sous réserve de certaines rectifications après la signature.Le communiqué publié le 24 décembre ajoute "Par ailleurs, le transporteur poursuit ses négociations avec American Express, qui émet aussi des produits comarqués Aéroplan, afin de maintenir sa participation au programme après 2020.La finalisation de l'acquisition est prévue pour janvier 2019. Elle