Air Canada : le vol Paris – Vancouver de retour en juin

Air Canada assurera à nouveau une liaison directe entre Paris et Vancouver à compter du 8 juin 2019. Elle proposera 4 rotations par semaine avec un B787-800 Dreamliner jusqu'au 14 octobre. Le décollage de Roissy sera programmé à 9.25 les lundi, mardi, jeudi et samedi pour un atterrissage en Colombie-Britannique à 10.20 heure locale.Les vols retour seront effectués les lundi, mercredi, vendredi et dimanche avec un décollage de Vancouver à 12.45 et une arrivée à Paris CDG à 07.35 le lendemain matin.La compagnie canadienne ajouteDe retour cet hiver sur le vol non-stop Lyon-Montréal , le B787 Dreamliner sera proposé du 8 janvier au 30 mars 2019 les mardi, jeudi et samedi, avec un décollage prévu à 10:00. Le retour atterrira ces mêmes jours à 8 :00 du matin.A partir du 20 janvier, une quatrième fréquence hebdomadaire sera proposée le dimanche avec un départ de Lyon à 12:00. A noter que la dernière liaison du dimanche de la saison sur Dreamliner sera le 24 mars, avant la reprise sur l’appareil A330.