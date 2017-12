Air Canada : mise en service du nouveau B737 Max

Le nouveau B737 Max 8 d' Air Canada a été mis en service, le 11 décembre en assurant le vol AC137 Toronto-Calgary avant de voler entre Calgary et Montréal, puis entre Montréal et Vancouver. Cet appareil propose la nouvelle génération du système de divertissement, des coffres à bagages spacieux et l’aménagement cabine Sky Interior de Boeing. L'avion offre également une disposition bi-classe Affaires/Économique. Un service wifi plus rapide sera proposé au début de 2018.Air Canada a passé une commande ferme de 61 B737 MAX. 18 d'entre eux devraient être livrés d'ici la fin 2018, la totalité des appareils étant livrée d'ici 2021. Les premiers vols réguliers de l'appareil en Amérique du Nord incluent des services à destination de Toronto, Calgary, Vancouver et Montréal. Le Boeing devrait également être exploité à l'échelle internationale à destination de Keflavik, Dublin et Shannon, à compter de l'été 2018.