Air China met un B787-9 sur Paris et ouvre une liaison Chengdu - Londres

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir profiter du confort des dreamliner d'Air China entre Beijing et Paris CDG cet été. Selon les dernières mises à jour des GDS, la compagnie chinoise va remplacer son A330-300 par un B787-9 sur 4 des 7 fréquences hebdomadaires de la rotation CA875/876 entre juillet et août.



Le Boeing assurera les vols des lundi, mercredi, jeudi et samedi avec un départ de la capitale chinoise à 2h05 et de Roissy à 12h30. Au total, la compagnie assure pendant la saison estivale 14 liaisons par semaine entre Beijing et Paris.



Par ailleurs, le transporteur ouvrira une ligne Chengdu – Londres le 3 juillet prochain. L'A330-200 déployé sur cette nouvelle route décollera de la capitale de la province du Sichuan à 15h45 les mardi, vendredi et dimanche et se posera au Royaume-Uni à 20h00. Le vol retour s'envolera de la piste londonienne à 22h00 pour un atterrissage à Chengdu à 15h40, le lendemain.