Air China va proposer un vol direct entre Nice et Pékin

À partir du vendredi 2 août, Air China va assurer des liaisons directes entre Nice et Pékin les mercredis, vendredis et dimanches. Ce programme de vol sera assuré toute l’année. Les liaisons seront effectuées par un Airbus A330-200 de 227 places, dont 28 en classe affaires.







Cette nouvelle liaison répond principalement à une volonté de mieux connecter la Chine à la Côte d’Azur, qui accueille de plus en plus de touristes chinois. Dans un communiqué, la société des Aéroports de la Côte d’Azur indique que l’aéroport de Pékin-Capital, auquel sera relié Nice, "représente un immense potentiel de passagers de tourisme et d’affaires". Nice confirme également son importante ouverture vers l'internationale, l'aéroport étant déjà relié à d’autres importantes villes mondiales comme New York, Dubai, Montréal ou encore Doha.