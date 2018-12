Air France : 100 000 sièges en plus entre Toulouse et CDG cet été

"augmentation de 18% en comparaison avec la saison été précédente, soit près de 100 000 sièges supplémentaires cet été"

Air France a détaillé le programme de sa ligne Paris CDG – Toulouse renforcée pour l'été 2019 . La compagnie assurera un vol quotidien supplémentaire à compter du 31 mars prochain.Elle proposera ainsi 7 aller-retour par jour entre la capitale et la ville rose. Cela représentent uneLes décollages de Roissy CDG seront programmés à 7h25, 9h45, 12,h15, 12h45, 15h40, 18h35 et 21h10.Les avions s'envoleront de Toulouse Blagnac à 7h00, 9h30, 10h15, 13h10, 14h20, 18h05 et 20h40.Air France et sa filiale Hop ! assureront ainsi ensemble jusqu'à 23 rotations quotidiennes entre Paris (CDG et Orly) et l'aéroport de la région Occitanie.