Air France : 8 nouvelles destinations cet été

Le dossier Joon désormais clôt, Air France planche sur son programme d'été 2019 au départ de Roissy CDG. Et, il semble pour le moment résolument tourné vers les destinations soleil.Pour la haute saison estivale prochaine, de juillet à août, la compagnie proposera pour la première fois de s’envoler vers Héraklion (Crète, Grèce), Palerme (Sicile, Italie), Olbia (Sardaigne, Italie) et Split (Croatie).Par ailleurs, le transporteur prolongera et intensifiera la fréquence de ses liaisons vers Cagliari, Dubrovnik, Ibiza et Bari depuis Roissy, 4 dessertes déjà opérées en 2018. De plus, elles seront desservies tous les week-ends durant la saison été 2019.