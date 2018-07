Air France : de nouvelles douceurs pour La Première

Trois créations exclusives du chef pâtissier Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France, ont atterri à bord de La Première d'Air France, le 1er juillet 2018.



Pour sa première collaboration au menu de cette cabine, Philippe Urraca a imaginé une Tarte Tatin, un Baba aux fruits ainsi qu’un Carré sablé tout citron. Ces nouvelles gourmandises seront proposées à bord pendant trois mois



Après l’obtention de son diplôme, Philippe Urraca se forme auprès de grands noms et ouvre sa toute première boutique à 19 ans. En 1994, il obtient le titre de Meilleur Ouvrier de France en pâtisserie. Dès lors, son engagement ne faiblit pas et c’est au titre de Président des Meilleurs Ouvriers de France, élu par ses pairs, qu’il œuvre depuis 2003 à garantir l’excellence de la pâtisserie française. En 2011, il devient Chef pâtissier de La Compagnie des Desserts. Il supervise les créations et développements en glaces et pâtisseries de même qu’il conseille les chefs dans leur offre de desserts.