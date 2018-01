Air France : de nouvelles trousses Premium Economy

Les clients Premium Economy d' Air France se voient proposer de nouvelles trousses de confort à bord des vols long-courriers. Pour cette nouvelle collection, la compagnie propose deux modèles au choix et met l'or jaune et l'orange à l'honneur.Cet étui se démarque par sa matière inédite, le feutre. Il est également signé de l'accent, symbole de la compagnie aérienne.Durant les 6 prochains mois, les clients retrouveront dans leur kit Premium Economy :- Des bonnettes d'écouteurs- Des bouchons d'oreilles- Une brosse à dent et du dentifrice- Une paire de chaussettes- Un masque de nuit