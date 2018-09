Air France : encore plus d'A380 sur Paris – Dubaï

Air France a étendu la durée de séjour de l'A380 sur la ligne Paris CDG – Dubaï de 15 jours. Selon les dernières mises à jour des GDS, le super jumbo volera entre les deux villes du 1er au 28 janvier 2019, et non plus seulement du 14 au 27 janvier.



L'Airbus assurera la liaison quotidiennement, en remplacement des 10 vols hebdomadaires effectués par des B777-300ER et A330-200.



Le gros porteur décollera de Roissy à 13h25 tous les jours pour se poser à Dubaï à 23h20. Le retour prévoit un départ à 01h45 pour un atterrissage à 06h25.