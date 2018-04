Air France : grèves maintenues mardi et mercredi, les négociations reprennent ce lundi

Lors des discussions du 13 avril 2018, Air France a proposé à ses salariés une augmentation supplémentaire des salaires de 1% portant ainsi la hausse générale à 2% pour 2018 puis une augmentation générale des salaires de 3,6% sur la période 2019-2021, garantie dans le cadre du pacte de croissance.



"Les salaires seraient ainsi augmentés, en moyenne sur la période, de 11 à 12% (comprenant une augmentation générale de 5,6 % pour toutes les catégories de personnel et les augmentations individuelles/GVT)" , affirme la compagnie, assurant que par la suite "Cette proposition permettrait d'apporter une réponse aux revendications salariales tout en préservant la trajectoire de croissance de la compagnie, rendue possible par les efforts réalisés par les salariés d'Air France ces dernières années".



L'intersyndicale d'Air France a refusé cette offre. "La direction reste campée sur un accord pluriannuel, alors que l'intersyndicale ne veut traiter que sa revendication sur 2018. Une fois qu'on aura trouvé un accord sur 2018, nous serons prêts à écouter les propositions de la direction sur cet accord pluriannuel. Mais pas avant" , a expliqué à l'AFP Karim Taïbi de FO.



N'étant pas satisfaits des propositions de leur direction, les syndicats qui demandent pour leur part une hausse des salaires de 6% répartie sur avril et octobre 2018, ont maintenu leurs grèves des 17, 18, 23 et 24 avril.



Une nouvelle réunion de négociation est prévue ce lundi 16 avril à 9h.