Air France : la majorité des court et moyen-courriers assurés, le long-courrier épargné, ce jeudi

"les vols Air France opérés par un avion autre qu'Air France ou Joon ne sont pas concernés par ce mouvement (KLM, Delta…)"

Dans le cadre du mouvement national d'appel à la grève en France pour la journée du 22 mars 2018, la Direction Générale de l'Aviation Civile a donné comme instructions aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols au départ et à l’arrivée des aéroports français.Pour la journée du 22 mars, Air France prévoit ainsi d'assurer :- 100% des vols long-courriers- 75% des vols moyen-courriers de et vers Paris-Charles de Gaulle- 60% des vols court-courriers, Paris-Orly et ProvincePar ailleurs, un préavis de grève a été déposé par plusieurs syndicats de personnels Air France pour la journée du vendredi 23 mars 2018. Néanmoins, la compagnie n'est pas encore en mesure de connaître les conséquences de ce mouvement sur son programme de vols.Elle précise toutefois quePendant ces deux jours, il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.