Air France : le salon Business du T2E hall L de CDG a fini son lifting

Le Balcon

Le Balcon

Le Balcon

Après avoir révélé une première partie en janvier dernier , Air France propose désormais un salon Business entièrement rénové au sein du Hall L du terminal 2E à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.D'une surface totale de 3.200 m² et d'une capacité d'accueil de 540 places assises, le lounge abrite plusieurs nouveautés comme, un espace exclusif du designer Mathieu Lehanneur. Il a imaginé un bar hors du temps, un lieu en suspension entre la terre et le ciel, d'une superficie de 160 m².Situé au cœur du nouveau salon,- dessiné tout en courbe et abrité d'un immense plafond en miroir doré - se déploie face aux pistes de décollage et d'atterrissage. Il se compose d'un bar central et d'une succession de loges périphériques dans lesquelles les voyageurs en partance peuvent attendre leur vol confortablement installés. Toutes tapissées de velours bleu et brodées de leur numéro respectif, chaque loge dispose d'un vaste canapé, d'un guéridon et de toute la connectivité nécessaire. Jouant du bois, du marbre, du miroir et de la lumière,se veut chic, immersif et digital.Au centre, le designer a intégré dans le sol en parquet un ciel se diffusant à travers un écran de LED. De la lumière de l'aube jusqu'au crépuscule, ce hublot géant restitue en temps réel les variations d'une journée.