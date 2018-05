Air France : près de 9% de passagers en moins en avril

Les 8 jours de grève du mois d'avril chez Air France ont impacté l'activité de la compagnie française. Elle présente un repli du nombre de voyageurs transportés de 8,7%. KLM de son côté a maintenu son cap avec une hausse du nombre de passagers de 5,2%.



Toutefois, le dynamisme de KLM n'a pas permis à l'activité passage réseaux qui réunit Air France, KLM et Hop!, de redresser la barre. Ensemble, les 3 compagnies ont géré 6,9 millions de personnes, soit une baisse de 2,5% du nombre de passagers.



De plus, l’activité long-courrier du groupe affiche un repli de 3,2% mesurée en PKT (passagers-kilomètres transportés) tandis que la baisse est de 4,1% pour le court et moyen-courrier.



Pour sa part, Transavia a accueilli 1,3 million de voyageurs, soit une croissance de 1,3%. Son coefficient de remplissage a progressé de 1,1% pour atteindre 90,4%.



En ajoutant l'activité de la low-cost, le groupe franco-néerlandais a vu monter dans ses avions 8,2 millions de passagers en avril dernier. Cela représente un recul de 2,5% par rapport à la même époque l'année dernière.