Air France : un nouvel espace de soin pour le salon de New York-JFK

Après avoir repensé totalement son espace de restauration en décembre dernier, le salon Air France situé au terminal 1 de l’aéroport New York-JFK s'est doté d'un espace bien-être. Les voyageurs d'affaires atteints par le stress des déplacements professionnels , s'y voient proposer des soins, en partenariat exclusif avec La Prairie, Maison de cosmétiques de luxe.Ce lieu de 30m² est accessible aux clients La Première et Business ainsi qu’aux membres Flying Blue Platinum et Gold. Il se compose de deux cabines privées équipées d’une table de massage pour les soins les plus longs, tel un institut de beauté. Un espace dédié aux soins plus courts est également à disposition des clients.Avant leur vol, les passagers bénéficient désormais gratuitement d’un moment de détente et de relaxation. Les Experts Beauté La Prairie proposent ainsi gratuitement une sélection de soins du visage :- Un soin Art of Rejuvenation (30 minutes) dédié aux clients La Première- Un soin Art of Illumination (20 ou 30 minutes au choix)- Un soin Art of Indulgence (20 ou 30 minutes au choix)Ces soins sont à réserver dès l’arrivée au comptoir d’accueil du salon auprès des agents Air France.