Air France KLM : 6,8 millions de passagers en février (+4,1%)

L'activité passage réseaux qui se compose d'Air France, KLM et Hop! a généré 5,9 millions de clients (+4,1%) en février. Le trafic passager-kilomètre transporté présente une croissance totale de 5%. Le segment long-courrier affiche une hausse de 5,1% et un coefficient de remplissage de 87,7% (+1,2 point). Si toutes les régions enregistrent des progressions, l’Amérique Latine se montre très dynamiques avec une hausse de 13,2%. Viennent ensuite ex-æquo l’Amérique du Nord et les Caraïbes/Océan Indien (+4,6%).



Le court et moyen-courrier – segment généralement à la traîne – fait preuve d'une bonne forme avec un hausse de trafic de 4,6% et un coefficient de remplissage en hausse de 2,3 points pour atteindre 81%.



L'activité passage réseaux affiche une bonne vitalité en février. Toutefois en étudiant séparément les performances de KLM et d'Air France/Hop ! on remarque que la croissance est principalement portée par les performances de la compagnie néerlandaise. Le transporteur de Schiphol enregistre des hausses beaucoup plus importantes que ses consœurs françaises. Son trafic passagers global a progressé de 9,2% (8,6% pour le long-courrier et 12,1% pour le court et moyen-courrier).



Air France et Hop ! - affaiblies par la grève du 22 février 2018 - présentent des croissances plus modérées en comparaison. Le trafic passagers global a augmenté de 2,1%. Le long-courrier grimpe de 2,5% tandis que les lignes domestiques et régional stagnent (0,0%).



Transavia en bonne forme

Transavia a également réalisé un bon mois de février. Elle a accueilli dans ses avions 800 000 voyageurs, soit une hausse de 6,4%. Le trafic passagers a augmenté de 13,3% tandis que les capacités avaient été boostées de 7,9%. Le coefficient de remplissage a progressé de 4,4% pour atteindre 92,2%



Ainsi les 4 compagnies ont géré ensemble 6,8 millions de clients (+4,4%). Le trafic présente une hausse de 5,6% tandis que le taux d'occupation est de 86,8% (+1,6 point).