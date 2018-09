Air France-KLM : le nombre de passagers a grimpé de 2,3% en août

L'activité passage réseaux qui se compose d'Air France, KLM et Hop! a transporté 7,8 millions de voyageurs au mois d’août (+2,2%). Elle affiche également une hausse de trafic passagers (en PKT) de 3,1%. Le segment Long-Courrier a été plus dynamique que le secteur Court et Moyen-Courrier avec une croissance de +3,4% contre +1,7%.



L'activité a été portée par l'Amérique latine et l'Amérique du nord qui présentent respectivement des progressions de +7,9% et 6,7%. L'Asie est également en bonne forme avec une hausse de +3,2%. En revanche, les zones Caraïbes-Océan Indien et Afrique-Moyen Orient sont en repli avec des trafics en baisse de -1,4% et -2,5%.



Transavia a transporté pour sa part 1,8 million de voyageurs (+2,3%) au mois d'août. Le trafic passagers a une nouvelle fois progressé (+4,4%). Toutefois, le coefficient d'occupation a chuté de 0,6 point pour atteindre 93%.



Les 4 compagnies du groupe franco-néerlandais ont géré ensemble 9,6 millions de personnes au mois d'août (+2,3%). Le trafic passagers (en PKT) a grimpé de 3,3%. Le taux de remplissage moyen s'est amélioré de 0,7 point en un an pour atteindre 90,8%.