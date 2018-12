Air France-KLM : un trafic en hausse de 4,8% en novembre

L'activité passage Réseaux qui regroupe les compagnies Air France, KLM et Hop!, affiche un trafic en passagers kilomètres transportés (PKT) en hausse de 3,8% et une capacité boostée de 3% pour novembre 2018. Le coefficient de remplissage global est de 85,9% (+0,7 point).



Ce dynamisme est porté par le segment long-courrier (+4,4%), et plus particulièrement l'Amérique latine (+11,2%), l'Amérique du nord (+5,8%) et l'Asie (+4,5%). De son côté, la région Afrique-Moyen Orient enregistre une légère croissance (+0,3%) tandis que le trafic de la zone Caraïbes - Océan Indien peine (-0,9%).



Le trafic passagers court et moyen-courrier a progressé pour sa part de 1%.



Au total, les 3 transporteurs ont géré 6,7 millions de voyageurs. Cela représente une hausse de 2% par rapport à la même époque l'année dernière.



Avec 900 000 clients (+13,8%), le mois de novembre a été un très bon cru pour Transavia. La low-cost du groupe franco-néerlandais a enregistré un trafic passagers en hausse de 19%. La capacité de la compagnie a augmenté de 17,9% par rapport à novembre 2017. Le taux de remplissage et de 91,2% (+0,8 point).



Ainsi, les 4 transporteurs ont accueilli 7,6 millions de voyageurs dans leurs avions en novembre, soit une progression de 3,3%. Le trafic passagers présente pour sa part une hausse de 4,8%. Le coefficient d'occupation est de 86,3% (+0,7 point).