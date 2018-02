Air France - KLM a rejoint le programme Pre Check aux USA

Elles sont 5 nouvelles compagnies, dont Air France-KLM et Brussels Airlines, à devenir membres du programme Pre Check mis en place par la TSA aux États Unis. Un avantage certains pour les clients américains de ces transporteurs internationaux. Dommage, ce programme ne concerne pour l'heure que les citoyens américains.Les membres, qui adhèrent au pré-check pour 85 $ pour 5 ans - après une vérification d’identité poussée et un contrôle des antécédents personnels - passent les contrôle de sûreté dans les aéroports participants sans enlever leurs chaussures, ceintures ou vestes et sans retirer les ordinateurs portables de leurs bagages à main.