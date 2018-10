Air France-KLM: pas encore de nominations au comité exécutif

" Les réflexions menées par Benjamin Smith, directeur général du groupe Air France-KLM, afin de renforcer la coopération entre les compétences et les talents d'Air France et de KLM n'ont donné lieu, à ce jour, à aucune nomination effective au sein de la gouvernance exécutive du groupe ", a indiqué la compagnie dans un communiqué.



D'après La Tribune, Pieter Elbers, président du directoire de KLM, pourrait être nommé directeur général adjoint du groupe Air France-KLM, en plus de ses responsabilités actuelles. La présidente non exécutive par intérim d'Air France-KLM, Anne-Marie Couderc, verrait ses propres fonctions prolongées. Au sein d'Air France-KLM, Pieter Elbers pourrait se voir confier notamment les alliances, l'informatique et la maintenance. Sa nomination pourrait être soumise à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration du groupe franco-néerlandais, fin octobre, ajoute le journal.



Président du conseil de surveillance de KLM depuis 2014, Pieter Elbers avait vu son nom cité par la presse pour prendre la succession de Jean-Marc Janaillac à la tête de la maison-mère d'Air France et KLM, poste qui a finalement été confié à l'ex-numéro deux d'Air Canada, Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM depuis le 17 septembre.



Toujours au sujet de la gouvernance, le quotidien néerlandais De Telegraaf a publié un courrier du président du comité d'entreprise de KLM, Jan Willem Van Dijk. Ce dernier rappelle dans cette missive l'opposition d'une partie des salariés de la compagnie néerlandaise à l'entrée de Benjamin Smith au conseil de surveillance de KLM.



" Le groupe Air France-KLM a bien reçu la position du président du comité d'entreprise de KLM. Elle ne reflète en rien le caractère très constructif et la qualité des relations établies depuis l'arrivée de Benjamin Smith, CEO du groupe Air France-KLM, entre lui et Pieter Elbers, CEO de KLM ", a affirmé la direction d'Air France-KLM dans une déclaration transmise à plusieurs agences de presse.