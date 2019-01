Air France Shopping réédite des valisettes iconiques

Si British Airways mise sur un avion vintage pour son anniversaire, Air France fait pour sa part souffler un vent de nostalgie sur ses bagages. La compagnie a réédité les valisettes iconiques créées dans les années 1950 pour les passagers de première classe.Elles se déclinent en deux versions proposées en série limitée.Le modèle bleu nuit se pare de "l’hippocampe ailé", symbole historique de la compagnie créée en 1933. Ce logo est formé du buste de Pégase, cheval ailé de la mythologie grecque, et de la queue du dragon d’Annam.L'autre valisette se fait plus douce et affiche une couleur ivoire. Les deux bagages ont tous les deux une dimension de 45x28X9 cm. Ils peuvent ainsi être utilisés en sac cabine.Les deux nouveaux modèles en toile et cuir sont à disponible sur www.airfranceshopping.com au prix de 69€ TTC.