Air France : accord salarial en vue d'ici 72 heures

Comme nous l'avions annoncé voici quelques semaines, , un accord salarial autour des 4% d'augmentation devrait être signé ces prochaines heures chez Air France. Selon l'intersyndicale, les propositions de la Direction sont désormais acceptables : 2% (avec effet rétroactif au 1er janvier 2018) et 2% au premier janvier 2019.Une part complémentaire, estimée à 1% - pour approcher les 5,1% demandés par l’intersyndicale - sera discutée en octobre 2019 et deux nouvelles rencontres autour de ce sujet épineux sont actées pour 2019 et 2020.Globalement, l'accord, légèrement meilleur que celui proposé par Jean-Marc Janaillac ne pénalisera pas les futures discussions sur l'ancienneté et les évolutions de postes pour le personnel au sol. Selon nos informations, Benjamin Smith aurait discrètement obtenu l'aval de Bercy sur ce projet qu'il veut voir adopté le plus vite possible pour engager une relance commerciale du groupe et une réorganisation des services qui pourrait se mettre en place au printemps 2019.