Air France annule aujourd’hui 50% de ses vols moyen-courrier au départ d’Orly & 30% au départ de Roissy à cause de la neige

D'importantes précipitations neigeuses en Île de France perturbent actuellement l'exploitation aérienne à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.Aujourd'hui, mercredi 7 février 2018, en raison des chutes de neige qui ont eu lieu en région parisienne, et les difficultés d'accès de certains personnels travaillant sur les aéroports, les opérations de traitement des avions sont très ralenties.Air France prévoit d'assurer 90% de ses vols long-courriers, les 2/3 de ses vols moyen-courrier au départ de Paris-Charles de Gaulle et 50% de ses vols court-courrier au départ de Paris-Orly. Compte tenu des conditions météorologiques, des retards importants sont aussi à prévoir au départ des deux aéroports.Air France a mis en place des mesures commerciales permettant le report sans frais de son voyage et recommande à ses clients de le faire si cela leur est possible.Air France permet à ses clients d'accéder aux informations mise à jour en continu :- Air France Connect envoie de façon automatique des messages SMS et emails aux clients des vols annulés ou retardés qui ont fourni leur contact. Ce service gratuit et à destination de tous les clients d'Air France informe également automatiquement d'un changement de porte d'embarquement et d'un bagage manquant à l'arrivée.Afin d'être averti personnellement en cas d'imprévu sur un vol, chaque client doit s'assurer qu'Air France dispose d´un moyen sûr de le contacter en communiquant à la compagnie le maximum de contacts (téléphone mobile ou e-mail) qu'il utilisera pendant son voyage.- Sur airfrance.com et mobile.airfrance.com pour la version mobile, les horaires de vol sont mis à jour en temps réel : rubrique « Information » puis « Actualité des vols ».- Au 01 57 02 10 58, numéro non surtaxé, pour des renseignements en temps réel de la situation des vols. Air France a aussi mis en place l'ouverture exceptionnelle de ses plates-formes téléphoniques.Air France permet à ses passagers, directement via son site internet :- de changer la réservation de leur vol sans pénalité ;- de se faire rembourser les billets non utilisés (pour les passagers ayant acheté depuis plus de 2 jours leur billet auprès d'une agence Air France ou sur le site internet d'Air France) ;- d'imprimer un certificat de retard ou d'annulation de leur vol.Il sera également possible de changer sa réservation sur les bornes libre-service en aéroport, sans pénalité.