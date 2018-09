Air France : des alliances et un « corporate benefits program »

Le salon Iftm Top Resa est l’occasion de démontrer la force de frappe d’Air France : son stand sur le salon reflète son offre multi-marques, intégrant KLM mais aussi Hop!, Joon et Transavia. Par ailleurs Delta, la partenaire américaine désormais au capital, est plus que jamais intégrée à la démarche commerciale de la compagnie. C’est ainsi qu'elle est associée à la nouvelle offre « corporate benefits program » qui offre des facilités supplémentaires aux entreprise et aux voyageurs d’affaires qui y souscrivent.



Avec un account manager dédié, les compagnies offrent un point d’entrée unique à leur client avec une équipe commerciale locale et un centre d'appel pour répondre à l'agence de voyage du client entreprise. Côté flexibilité, l'offre intègre la possibilité de modifier le nom du passager si nécessaire, démarche généralement complexe quand il y a un changement d’agenda et de disponibilité du collaborateur en dernière minute. Par ailleurs et même si le vol est complet, le voyageur d'affaires de l'entreprise est certain de disposer d'un siège garanti (en classe éco) sur les vols longs-courriers.



Côté séduction, le "Corporate Benefits Program) joue la priorité, y compris sur Delta : embarquement prioritaire, priorité pour sélectionner le siège, priorité des dossiers en cas d'irrégularité, priorité pour trouver un siège (pas de liste d'attente pour les clients du programme), priorité d'accès au service clientèle. La compagnie affirme par ailleurs que les voyageurs d'affaires sont identifiés comme tel lors de l'enregistrement et de l'embarquement par le personnel au sol.