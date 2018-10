Air France donne des ailes au T-shirt blanc

Air France Shopping et Maison Labiche ont noué un partenariat. La griffe a créé deux T-shirts exclusifs, féminins et masculins, se parant de broderies sur le cœur.



Le modèle "France is in the air" reprend les codes identitaires de Maison Labiche et rappelle la signature publicitaire d’Air France. La broderie est ici réalisée dans la typographie exclusive développée par Maison Labiche et inspirée par l’écriture manuelle apprise à l’école.



Le modèle "Le monde à l'infini" invite à l’évasion Avec ce T-shirt, Maison Labiche joue avec ses propres codes pour inventer une broderie en édition limitée. Col et surpiqûres contrastantes ajoutent une touche rétro.



Les deux modèles seront disponibles sur Air France Shopping au prix de 55 euros TTC mi-octobre.