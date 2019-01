Air France et Air Madagascar s'opposent dans les tribunaux

Si Air Madagascar s'est rapprochée d'Air Austral et de Kenya Airways , ses relations avec Air France s'enveniment encore un peu plus. Au cœur du conflit, un contrat de location vente de deux A340, conclu en 2012.Le site www.zinfos974.com rapporte que la compagnie française a entamé une procédure au tribunal de commerce de Paris le 12 décembre dernier pour réclamer à sa consœur malgache 46 millions de dollars de loyers impayés en plus des 55 millions déjà en jeu.Air Madagascar a également des griefs contre Air France. Elle avait demandé en avril dernier à acquérir les deux appareils dont les loyers étaient onéreux, soit deux ans avant le terme du contrat. Air France avait alors fait valoir une clause de restitution qui alourdirait la facture finale de 15 millions de dollars.La prochaine audience est prévue pour le 13 février 2019.