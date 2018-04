Air France : l'intersyndicale se raccroche aux préavis des pilotes

Ambiance bras de fer chez Air France où, parallèlement au vote organisé par la Direction pour 9 jours sur ses propositions salariales, débutent aujourd'hui les négociations pluri-annuelles 2018-2021.



L'intersyndicale estime que cette discussion "n'est pas une réponse au conflit en cours" puisque le conflit est destiné, selon elle, à "solder les 7 années de blocage des grilles de salaires".



Dialogue de sourds, c'est manifestement tout ce qui peut avoir lieu autour de la table puisque la direction a déclaré qu'elle ne reviendrait pas sur la proposition soumise au vote, tandis que les syndicats ont déjà dit qu'ils refusaient cette proposition et qu'il fallait avant toute chose que la direction accepte le rattrapage annoncé à 5,1% cette année.



C'est pour obliger la direction à accepter ce rattrapage que les organisations veulent mobiliser pour de nouvelles grèves les 3 et 4 (jour de la réponse au vote de la Direction) puis les 7 et 8 mai. Vous avez dit cacophonie ?



Ci dessous le PDF du dernier tract de l'intersyndicale