Air France lance sa carte cadeau

La compagnie propose depuis cette semaine des cartes cadeaux valables pour 200 destinations, desservies par Air France, sa filiale Joon, destinée aux millennials, ou des destinations proposées en partage de codes avec les partenaires Air France via www.airfrance.com et en agence Air France.Les cartes sont nominatives, valables un an et non cessibles. Elles peuvent être utilisées pour bénéficier de services complémentaires tels qu'un menu à la carte ou un bagage supplémentaire. Proposées sur le site airfrance-cartecadeau-fr.sharegroop.com , elles sont imprimables ou envoyées par e-mail au destinataire et sont créditées d'une somme choisie par l'acheteur.La carte, en série limitée, est à commander jusqu'au 11 décembre.