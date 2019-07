Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Air France lance une nouvelle liaison entre Toulon et Nantes

Air France et Vinci Airports proposent de nouvelles opportunités de déplacements pour les habitants du Var et du Grand Ouest



Les aéroports de Nantes et de Toulon, tous deux appartenant au réseau, VINCI Airports sont reliées depuis le 6 Juillet par une liaison opérée par Air France pour une période allant du samedi 06 juillet au 31 août 2019. Le vol opéré sur CRJ 1000 (100 sièges) quitte Nantes à 15h30 et arrive à Toulon Hyères à 17h05. Le retour se fait à 17h45 avec une arrivée à Nantes à 19h20 (A partir de 49€ TTC l’aller simple par personne hors frais de service).



« Nous sommes très heureux de cette nouvelle connexion entre deux de nos aéroports en France, qui illustre notre volonté de travailler au développement d’opportunités économiques et touristiques des territoires où nous sommes implantés, en lien étroit avec les instances touristiques locales » déclare Nicolas Notebaert, Directeur Général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports.



Zoran Jelkic, Directeur Général France, Air France-KLM ajoute quant à lui : « Nous sommes particulièrement heureux de l’ouverture d’une nouvelle liaison estivale au départ de l’Aéroport de Toulon Hyères. Cela illustre la volonté d’Air France de maintenir sa présence sur Toulon où elle opère déjà tout au long de l’année jusqu’à 6 vols quotidiens vers Paris-Orly, reliant ainsi les Toulonnais à de multiples correspondances en France, en Europe, aux Antilles ainsi que New York et au Monde avec un accès facile au Hub de Paris-Charles de Gaulle. Nous espérons que nos clients seront ravis de cette nouvelle destination et profiteront pleinement cet été de la belle Cité des Ducs. »