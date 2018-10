Air France: les pilotes du SPAF acceptent les propositions salariales du nouveau patron

Nous estimons qu’un nouveau dialogue social est non seulement souhaitable, mais possible. Nous avons donc choisi d’accepter la proposition du Directeur général Ben Smith. Entre l’inertie et le mouvement, nous avons choisi le second. Un point de rendez-vous est fixé en octobre 2019 avec une revalorisation de + 4% dans la balance qui va déjà être distribuée en deux temps : 2% en janvier 2018 et 2% en janvier 2019.Il s’agit évidemment d’un compromis. C'est aussi un pari sur l'avenir que nous assumons. 4% c’est à la fois peu et beaucoup. C’est peu, si on envisage les huit années de disette sans augmentation des barèmes pilotes, et beaucoup si on évalue les maigres résultats des négociations passées."

Le ciel semble s'éclaircir pour la nouvelle direction d'Air France qui voit les menaces de grèves s'éloigner grâce à cet accord salarial conclu avec le deuxième syndicat de pilotes de la compagnie.Le SPAF tient à clarifier sa position :"Quant au SNPL, le premier syndicat de pilotes de la compagnie, il n'a pas, pour le moment, réagi aux propositions de la direction.