Air France: les syndicats passent de 6 à 5,1% d'augmentation

supporter sur tout le reste de leur carrière le préjudice généré par des années de blocage

La refuser serait parfaitement irresponsable

La restitution des débats est un exercice difficile, surtout quand on n'y assiste pas. Dans le conflit chez Air France comme dans d'autres, il faut parfois se contenter de tracts qui ne reflètent sans doute pas la totalité des échanges, mais le fait est que la dialogue ne semble franchement pas évident dans cette grève dure qui va bloquer, ce mardi 17 avril, 45% des vols longs-courriers de la compagnie.A la proposition de la direction publiée dans un récent communiqué , les syndicats opposent un refus ferme, affirmant que les salariés n'ont pas "à". Ils proposent, puisque l'inflation a atteint 3,8% de 2012 à 2017 et 1,3% en 2018, d'établir un rattrapage en deux temps : 3,8% sur tous les salaires en avril 2018 et le solde, soit 1,3%, en octobre 2018.L'intersyndicale souligne que cette proposition permettant une sortie du conflit, "", envisageant de se réunir le 19 avril pources 17 et 18 avril mais aussi les 23 et 24 avril.