Air France va assurer 75% de son programme de vols ce vendredi

"des perturbations et des retards ne sont pas à exclure".

Pour la journée du vendredi 23 mars 2018, Air France prévoit d’assurer 75% de son programme de vols- 70% de ses vols long-courriers ;- 70% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle ;- 80% de ses vols court-courriers, Paris-Orly et province.L'entreprise a mis en place ce programme de vol compte tenu d’un taux de grévistes sur les salariés engagés et soumis à la loi Diard pour la journée du 23 mars 2018 estimé à :- 35% des pilotes ;- 31% des personnels navigants commerciaux ;- 29% des personnels au sol.La compagnie précise queElle invite également ses clients à vérifier sur www.airfrance.com si leur vol est opéré avant de se présenter à l'aéroport.Les vols affichés comme maintenus pour la journée de ce vendredi 23 mars opéreront.Toutefois, le transporteur conseille aux voyageurs d'affaires ayant réservé un vol pour cette journée du 23 mars de reporter leur voyage ou modifier leur billet sans frais.Quel que soit leur billet, Air France propose à tous les clients voyageant sur un vol opéré par Air France le 23 mars :- de modifier leur billet pour reporter leur voyage jusqu’au 28 mars inclus, sans frais, dans la limite des places disponibles en modifiant leur réservation.Ou- de bénéficier d'un avoir valable un an sur Air France ou KLM pour un report au-delà du 28 mars, un changement de destination ou de point d'origine ou une annulation du billet :- sur le site www.airfrance.com dans la rubrique "Consulter / modifier vos réservations", et sur l’application Air France,- via Twitter avec #Airfrance sur Facebook.com/airfrance, en appelant le numéro vert : 0 800 240 260 (accessible depuis la France et les DOM) ou le +33 1 57 02 10 58 (depuis l'étranger), ou dans leur point de vente habituel.Pour les clients dont le vol est annulé, le billet sera remboursé intégralement sans aucun frais.