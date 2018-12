Air Transat : un vol Lyon - Montréal supplémentaire pour l'été 2019

Les entreprises lyonnaises vont avoir plus de choix de vols lors de l'organisation de leurs déplacements professionnels au Canada. Air Transat va renforcer son offre pour l’été 2019 grâce à l’ajout d’une liaison hebdomadaire Lyon - Montréal. Les voyageurs d'affaires pourront ainsi profiter de 5 fréquences directes par semaine, au plus fort de la saison.Par ailleurs, si un collaborateur doit partir à une date spécifique sur laquelle il n’existe pas de vol direct au départ de Lyon, Air Transat propose désormais le service TGV Air , combinant train et avion, en partenariat avec la SNCF. Il concerne tous les départs à compter du 10 janvier 2019.