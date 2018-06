AirPlus : l'appli dine+go s'attable à Paris

"Nous avons choisi de tester dine+go pour satisfaire nos clients professionnels réguliers, très exigeants et pressés"

"Nous constatons dès à présent que nos clients sont prêts à dépenser davantage lorsque le paiement se fait de manière dématérialisée. Pour les grands dîners d'entreprise, nous recevons le montant de la facture crédité sur notre compte dans les 24 heures via dine+go"

L'application de gestion des repas d'affaires d'AirPlus Dine+go, déjà utilisée dans 20 restaurants en Allemagne, a été déployée au sein d'une première adresse à Paris. Il s'agit du Marclee . Classé dans le top 10 des restaurants asiatiques de Paris, il est situé dans le quartier d’affaires du 9ème arrondissement., explique Marc Bretonnière du restaurant Marclee.La phase de test a démarré au début du mois de juin et sera suivi très prochainement par une vingtaine d’autres restaurants de la capitale qui seront annoncés au cours de l’été.Déjà disponible en anglais et en allemand, l'appli a intégré le français pour son lancement dans l'Hexagone.Avec l'application dine+go, les clients peuvent facilement rechercher et réserver leur table dans un restaurant, un bar ou un café à proximité en utilisant le service de géolocalisation. Ils passent leur commande de manière classique au serveur. Dès qu’ils souhaitent payer, ils accèdent à leur addition sur leur téléphone mobile, n’ont qu’un simple clic à faire et peuvent directement quitter le restaurant.Le serveur est automatiquement informé et le processus de facturation est lancé.L'utilisateur sélectionne toutes les informations relatives à la facture pour un décompte conforme à la TVA en tant que justificatif comptable : par exemple, le motif, les noms des convives, la date. Le montant de la facture sera débité de la carte de crédit enregistrée et une facture sera envoyée à l'entreprise.Dine + Go a également réalisé un livre blanc sur la gestion des déjeuners d'affaires qui donne des conseils pour mieux optimiser les dépenses de bouche.