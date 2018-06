AirPlus, une carte Corporate pour faciliter les déplacements des salariés

Pour l'acheteur, la carte Corporate offre une gestion affinée et paramétrable des dépenses autorisées par voyageur. Type d'achats, nature des commerçants, période ou montant maximum sont ainsi maîtrisés en temps réel. Un service d'assistance 24/24 garantit aux voyageurs un suivi permanent en cas de problèmes, de besoins associés à la carte ainsi qu’une garantie "dépenses frauduleuses" qui assure le remboursement des sommes indument dépensées.“Les clients d’AirPlus et leurs salariés pourront désormais compter sur un partenaire unique pour centraliser, simplifier et harmoniser l'ensemble des processus : de la mise en place du programme de cartes jusqu’au paiement et au reporting”, conclut Julie Troussicot, Directrice Générale d’AirPlus France.Pour en savoir plus, contactez AirPlus Ou par mail simplifiez-leurope@airplus.com