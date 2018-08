Ils soutiennent les Lauriers 2018 du Voyage d'Affaires

Amadeus

Thalys

IFTM



Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





AirRefund, l'indemnisation du voyageur d'affaires



Face à la multiplication des retards dans l’aérien, au surbooking permanent et aux dysfonctionnements des embarquements, de nombreuses sociétés se sont consacrées depuis quelques années aux indemnisations dues par les compagnies aux voyageurs lésés. Mais si beaucoup d’entre elles se consacrent au grand public, AirRefund fait le choix de s’orienter vers le monde du voyage d’affaires.





Éduquer l’entreprise et le voyageur est essentiel pour bien comprendre le rôle d’AirRefund sur le marché qui assiste le voyageur comme l'entreprise pour obtenir le respect des droits européens en matière d'indemnisation dans le transport aérien.



L’entreprise développe son service juridique car aujourd’hui, un dossier sur deux parts au contentieux. Il est donc indispensable d’avoir des réponses précises aux arguties des compagnies aériennes qui essayent au maximum de limiter les compensations qu’elles doivent verser aux passagers.



Pour les entreprises, associations et administrations publiques :



• Améliorez l’expérience de vos employés en les dotant de la solution d’AirRefund : elle les soulagera du travail fastidieux de gérer eux-mêmes leurs réclamations auprès des compagnies aériennes.



• Contrôlez les retards et annulations des vols de vos voyageurs, grâce au « Traveller Experience Dashboard » et mesurez leur impact sur la satisfaction de vos employés.

Avez-vous déjà subi un retard d’avion, une annulation de vol ou un refus d’embarquement ? Avec AirRefund , vous pouvez facilement et rapidement réclamer l’indemnisation à laquelle vous avez droit. Si beaucoup d’entreprises sont informées des droits du voyageur, peu les prennent encore en compte même si tous admettent qu’il est indispensable de le faire.Éduquer l’entreprise et le voyageur est essentiel pour bien comprendre le rôle d’AirRefund sur le marché qui assiste le voyageur comme l'entreprise pour obtenir le respect des droits européens en matière d'indemnisation dans le transport aérien.L’entreprise développe son service juridique car aujourd’hui, un dossier sur deux parts au contentieux. Il est donc indispensable d’avoir des réponses précises aux arguties des compagnies aériennes qui essayent au maximum de limiter les compensations qu’elles doivent verser aux passagers.Pour les entreprises, associations et administrations publiques :• Améliorez l’expérience de vos employés en les dotant de la solution d’AirRefund : elle les soulagera du travail fastidieux de gérer eux-mêmes leurs réclamations auprès des compagnies aériennes.• Contrôlez les retards et annulations des vols de vos voyageurs, grâce au « Traveller Experience Dashboard » et mesurez leur impact sur la satisfaction de vos employés.